Тирана, , 00:27 — REGNUM Председательство Албании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и заявка балканской республики на членство в Евросоюзе стали темами встречи госсекретаря США Майкла Помпео и албанского премьер-министра Эди Рамы, 5 февраля сообщается пресс-служба Госдепа в Twitter.

Помпео выразил поддержку намерению Албании вступить в ЕС, а также одобрил шаги албанских властей по реформированию судебной и избирательной систем.

Госсекретарь отметил участие Албании в формировании бюджета НАТО и, кроме того, отблагодарил премьер-министра за правильную позицию албанского руководства в отношении Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в албанскую столицу город Тирана для переговоров прибыл глава парламента ЕС Давид Сассоли. Он заявил, что Албания и Северная Македония заслуживают переговоров о вступлении в Евросоюз.

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