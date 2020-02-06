Рига, , 00:21 — REGNUM Сегодня в Рижской Думе из-за отсутствия кворума были сорваны два назначенных внеочередных заседания, пишет портал tvnet.lv.

На первое заседание пришли всего 22 депутаты, на второе 24. Кворум, позволяющий считать заседания состоявшимися, равняется 31 депутату. Общее число народных избранников столичного муниципалитета равно 60. О том, что кворум будет сорван накануне заседаний мэр Риги Олег Буров договорился с депутатами оппозиционных партий. Если из-за отсутствия кворума будет сорвано три заседания Думы подряд, то согласно закону, Министерство регионального развития получит право распустить Думу и объявить внеочередные выборы. Бывшие партнёры по коалиции, партия Согласие, которую представлял предыдущий мэр Риги Нил Ушаков, заявила, что Олег Буров намерено взял курс на досрочный роспуск Думы, чтобы усидеть в кресле мэра несколько лишних недель.