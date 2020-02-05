Наджаф, 5 февраля 2020, 23:59 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате столкновений в иракском Наджафе, 5 февраля сообщает агентство Reuters.
Столкновения произошли между сторонниками шиитского лидера Моктады ас-Садра и участниками антиправительственных акций протеста. Число раненых в результате столкновения составляет десятки человек.
Сами садристы также оппозиционны правительству Ирака. Точная причина их столкновения с представителями других оппозиционных групп неизвестна.
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