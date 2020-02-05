Багдад, , 23:56 — REGNUM Не менее двух погибших и более 20 пострадавших — таковы итоги столкновений протестующих с силовиками в Багдаде, сообщает 5 февраля арабский телеканал «Аль-Арабия».

Телеканал утверждает, что оба погибших — демонстранты.

Уточняется, что столкновения протестующих с силовиками произошли в центре Багдада у моста Ас-Санак возле площади Ат-Тахрир.

Иракские силовики сообщили, что «нарушители порядка напали на блокпосты у моста Ас-Санак, правоохранители применили нелетальные средства».

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста продолжаются в Ираке с октября 2019 года. Протестующие требуют отставки правительства, увеличения рабочих мест, антикоррупционных мер. За четыре месяца с начала протестов число погибших уже превысило 400 человек.

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