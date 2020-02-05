Париж, , 23:49 — REGNUM Французский авианосец «Шарль де Голль» находится у берегов Сирии в Средиземном море. Снимки корабля сделаны со спутников Sentinel-2 и Planetscope.

В Восточном Средиземноморье находится авианосная ударная группа ВМС Франции. Корабли, главным из которых является «Шарль де Голль», 5 февраля приблизилась к сирийскому берегу на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией.

Напомним, французские корабли отправились в Восточное Средиземноморье 22 января.

Кроме «Шарль де Голля», на котором находятся самолёты (18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M и два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye) и три вертолёта, в группе есть два фрегата.

Также к сирийским берегам подошла ударная атомная субмарина, французское судно снабжения и фрегат ВМС Греции. Было заявлено, что эта авианосная группа идёт в Сирию для поддержки антитеррористической коалиции в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).