Рига, , 23:45 — REGNUM Комиссия Сейма Латвии по налогам и финансам решила пока воздержаться от оценки введённых в 2018 изменений во взимании налога на прибыль, так как вплоть до конца 2019 года действовал переходный период, написал портал Dienas Business.

Вся суть изменений 2018 года состояла в том, что предприятие освобождалось от уплаты налога на прибыль, если не выплачивало дивиденды. Таким образом, это правило будет работать без изменений и в 2020 году. Начиная с 2020 года налог на распределяемые дивиденды составит 21%. Накапливаемый компаниями капитал, по мнению авторов реформ, должен способствовать более быстрому развитию бизнеса. Пока латвийский бизнес за счёт накапливаемых средств сокращает свои кредитные обязательства.

Изменения правил взимания налога на прибыль, по данным Службы государственных доходов (СГД) привели к тому, что вместо запланированных 201,8 млн евро в бюджет поступило только 44,78 млн. До начала реформы, в 2017 году, поступления в государственный бюджет Латвии от налога на прибыль предприятий составляли 425,6 млн евро.