Артёмовский, Свердловская область, , 23:39 — REGNUM В Артёмовский (Свердловская область) приедет секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий, чтобы разобраться с политическим кризисом в гордуме. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил изданию пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер, конфликт между спикером думы и другими депутатами уже можно считать исчерпанным, но есть понимание, что приехать в Артёмовский Шептию всё же необходимо.

Ранее семь депутатов гордумы подали заявления на сдачу мандатов, но передумали после вмешательства вице-губернатора Сергея Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Сергей Юсупов вместе с рядом других парламентариев заявили о недоверии спикеру думы Константину Трофимову. Сдача мандатов могла бы стать «проявлением гражданской позиции», говорил Юсупов.

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