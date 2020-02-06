Тегеран, , 07:43 — REGNUM Председатель Ассамблеи по определению государственной целесообразности Исламской республики Иран (ИРИ) аятоллаСадек Амоли Лариджани заявил 5 февраля на заседании по случаю 41-ой годовщины Исламской революции, что государство как никогда нуждается в национальном единстве, дружбе и сопереживании. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Помимо этого, Лариджани призвал весь иранский народ принять участие в предстоящих парламентских выборах с целью срыва заговоров, вынашиваемых врагами государства. Он отметил, что революция создала уникальную в своём роде политическую систему под мудрым предводительством покойного отца-основателя Исламской революцииИмама Хомейни.

В своём выступлении председатель подчеркнул, что враги не оставили камня на камне, чтобы подорвать образ исламского Ирана после победы Исламской революции, однако все их заговоры были сорваны. Лариджани также заявил, что сегодня благородная иранская нация способна противостоять всем угрозам, организованным противниками против государства.

«Если какая-либо страна полагается на свой народ, она, безусловно, будет непобедима», — отметил аятолла.