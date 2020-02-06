Тегеран, , 07:43 — REGNUM 5 февраля представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил в своём «Твиттере», что созданный гуманитарный канал для доставки продуктов питания и медикаментов в Иран сам по себе является доказательством наличия санкций США.

По словам Мусави, запущенный канал лишний раз подтверждает ложность заявлений властей США, что явно не может быть расценено как знак доброй воли США к иранскому народу. Власти США продолжают проводить политику «максимального давления» против иранцев и не позволяют стране получать необходимые лекарства, ограничивая доступ к собственным финансовым ресурсам. Созданный канал является мерой, предпринятой швейцарским правительство, и Иран приветствует данный шаг, отметил представитель МИД.

Пробная эксплуатация гуманитарного канала для доставки продуктов питания и медикаментов в Иран была проведена в минувший четверг. При поддержке швейцарского посольства был произведён обмен медикаментов на сумму около 2,5 миллиона долларов. Финансовые ресурсы для проведения транзакции были предоставлены из активов в швейцарском банке, а также через швейцарские компании.