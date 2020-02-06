Тегеран, , 07:44 — REGNUM 5 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел отдельные телефонные переговоры с лидерами палестинских групп сопротивления, чтобы обсудить новый план Трампа по ближневосточному урегулированию. Переговоры велись с генеральным секретарем движения Исламского джихада Палестины Зиядом Аль-Нахалехом и политическим лидером движения исламского сопротивления ХАМАСИсмаилом Ханией. Об этом сообщило новостное агентство MehrNews.

Охарактеризовав план Трампа как бесчеловечный, Зариф осудил его и высказался в поддержку позиции палестинского народа и лидеров касательно отказа от этого плана. Министр отметил важность укрепления единства между палестинскими группами для противостояния «заговору века». Это был уже второй разговор Зарифа с лидерами палестинских группировок за прошедшую неделю.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.