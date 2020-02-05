Киев, , 23:06 — REGNUM Власти Украины совершенно не готовы к тому, чтобы Крым вновь вошел в состав Украины. Об этом заявил сегодня, 5 февраля, виртуальный постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Напомним, что Украина потеряла Крым в 2014 году после того, как в Киеве был совершен государственный переворот и власть захватили бандеровцы и из приспешники. Жители Крыма провели референдум о самоопределении, на котором было решено вернуться в состав России.

Однако в Киеве не признали референдум и до сих пор считают полуостров своей территорией. На Украине даже есть виртуальные «органы власти» Крыма и, например, представитель президента в Крыму, который на полуострове не находится.

И вот Кориневич утверждает, что Украина совершенно не готова к тому, чтобы Крым вернулся в ее состав.

«Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», — сказал «представитель президента Украины в Крыму».

Стоит отметить, что в России уже не раз власть заявляла, что вопрос Крыма закрыт и ни с кем обсуждаться не будет — полуостров является неотъемлемой частью России.