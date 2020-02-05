Кабул, , 23:02 — REGNUM Медицинский центр для диагностики и лечения уханьского коронавируса 2019-nCoV создан на территории Кабула, передаёт 5 февраля Ariana TV.

По словам афганского министра здравоохранения Ферозуддина Фероза, учреждение находится на территории афгано-японского госпиталя. Рассчитан он на сто пациентов.

Афганский минздрав при необходимости готов создать подобные центры и в других городах страны.

Напомним, в Афганистане не выявлено случаев заболевания 2019-nCoV. Однако в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай) находятся десятки афганских граждан, которых Кабул готов забрать.

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