Душанбе, , 22:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Таджикистана сегодня, 5 февраля, официально зарегистрировала списки кандидатов в депутаты нижней палаты парламента страны всех семи политических партий.

В этот список вошли 13 кандидатов в депутаты от Аграрной партии, 4 — от Демократической партии, 7 — от Партии экономических реформ, по пять кандидатов от Коммунистической, Социалистической и Социал-демократической партий. Самый обширный список кандидатов зарегистрирован от правящей партии Таджикистана — Народной демократической партии (НДПТ) — 28 человек.

При этом лидер Коммунистической партии страны Миродж Абдуллоев выдвинул свою кандидатуру на пост депутата нижней палаты парламента по одномандатному избирательному округу Муминабад.

Финансовые проблемы не позволили Социалистической и Социал-демократической партиям страны зарегистрировать более пяти человек от каждой партии.

Также количество зарегистрированных кандидатов от правящей партии страны уменьшилось на два человека. По словам заместителя лидера НДПТ Асрора Латифзода, данные изменения связаны с недавними назначениями членов партии на должности министра культуры страны и замглавы Хатлонской области.

Напомним, что официальная регистрация кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана продлится до 9 февраля включительно.

Нижняя палата парламента страны состоит из 63 депутатов: 41 — от одномандатных избирательных округов и 22 — по спискам политических партий страны по единому республиканскому избирательному округу.

Отмечается, что на 5 февраля ЦИК Таджикистана зарегистрировала 10 международных наблюдателей на выборах в нижнюю палату парламента.