Тегеран, , 07:52 — REGNUM Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил 5 февраля, что каждый, кому важен Иран и его будущее, должен принять участие в выборах. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

Обращаясь к тысячам человек разных слоёв населения, духовный лидер государства подчеркнул, что все, кто не равнодушно относится к своей родине и её безопасности, должен посетить избирательные участки. Кроме того, разговор зашёл о «сделке века», которую Хаменеи прокомментировал следующим образом:

«Сделка умрет ещё до собственной смерти Трампа».

Промежуточные выборы Совета экспертов, а также парламентские выборы состоятся 21 февраля и будут проходить по всей стране. Тысячи людей встретились с верховным лидером Ирана утром 5 февраля по случаю 41-й годовщины Исламской Революции с целью обсуждения насущных вопросов.