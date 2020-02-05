Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Ряд африканских стран и два государства на Ближнем Востоке намерен посетить американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили 5 февраля в пресс-службе Госдепа.

В страны Африки (Эфиопию, Анголу и Сенегал) глава американской дипломатии поедет по окончании Мюнхенской конференции по безопасности, то есть после 16 февраля.

Затем он отправится на Ближний Восток: в Оман и Саудовскую Аравию, причём в Эр-Рияде он намерен пробыть с 19 по 21 февраля.

Предметом его обсуждения с саудовцами станет ситуация в Йемене, иранский фактор и соблюдение прав человека в Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Африке с визитом находится заместитель Помпео Дэвид Хейл, который ведёт переговоры со странами Сахеля.

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