Тегеран, , 07:37 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его алжирский коллега Сабри Букадум в ходе телефонного разговора обсудили так называемую «сделку века» президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом 5 февраля сообщило иранское агентство MehrNews.

Кроме того, произошёл обмен мнениями касательно последних событий в мусульманском мире, оба дипломата негативно отозвались об американском плане действий, охарактеризовав его как несправедливый и неприемлемый. Стороны также подчеркнули необходимость занять решительную позицию и объединиться в поддержку прав палестинского народа.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа.

4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.