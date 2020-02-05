Москва, , 22:43 — REGNUM Индия подписала соглашение о продлении лицензии на производство российских основных боевых танков семейства Т-90, сообщил 5 февраля журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений в индийском городе Лакхнау.

Стоит отметить, что ранее, 4 февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о продлении Индией до 2028 года программы лицензионного производства танков Т-90С.

По его словам, Совет оборонных закупок одобрил выпуск 464 танков этого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нью-Дели было принято решение закупить для индийской армии дополнительную партию российских танков Т-90, которые собираются на индийских предприятиях по лицензии

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