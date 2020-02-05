Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Во главе американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности будет госсекретарь Майк Помпео, сообщили 5 февраля в пресс-службе Госдепа.

Уточняется, что глава Госдепа не только будет выступать с трибуны конференции, но и проведёт ряд международных встреч как на уровне внешнеполитических ведомств, так и с главами государств.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году начнётся 14 февраля и продлится три дня. Мероприятие проходит ежегодно с 1962 года.

Россия принимает участие в этих конференциях с 1990-х годов. В этом году президент РФ Владимир Путин не собирается возглавлять российскую делегацию.

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