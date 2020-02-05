Алеппо, Сирия, , 22:25 — REGNUM Не менее четырёх жителей города Алеппо погибли в результате обстрела, которому террористы подвергли один из районов города, сообщает 5 февраля государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

По утверждению телеканала, несколько артиллерийских снарядов разорвались в районе аль-Хамдания на юго-западе Алеппо. В результате этого обстрела четыре человека были убиты, а ещё семь получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский город Алеппо подвергается обстрелам боевиков с территории зоны деэскалации «Идлиб». В данный момент сирийская армия проводит военную операцию против незаконных вооруженных формирований, скопившихся в этой зоне.

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