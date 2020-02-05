Ижевск, , 22:18 — REGNUM У главы Удмуртии Александра Бречалова появился советник по международным связам. На этот пост назначен Дмитрий Рябов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В его должностные задачи будет входить участие в подготовке мероприятий не только в рамках международного сотрудничества, но и при налаживании межрегионального взаимодействия. Рябов будет заниматься протокольно-организационным обеспечением таких мероприятий.

Рябов родился в Ижевске в 1977 году. Окончил ИжГТУ по специальностям «Технология машиностроения», а также «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Получил диплом магистра по инженерной механике в Будапештском университете технологии и экономики. До назначения советником Бречалова работал в представительстве МИД России в Ижевске, а также в Удмуртской торгово-промышленной палате.