Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Серию визитов в страны Африки начал заместитель американского госсекретаря Дэвид Хейл, сообщили 5 февраля в пресс-службе Госдепа.

Уточняется, что замглавы Госдепа посетит ряд стран Сахеля — Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Сенегал. Поездка, начавшаяся накануне, завершится 13 февраля.

Визит Хейла нацелен на «укрепление региональных партнёрских отношений в области мира и безопасности».

На встрече с первыми лицами государства американский дипломат прояснит вопросы поддержки Штатами этих стран, в том числе в борьбе с терроризмом.