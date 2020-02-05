Хмеймим, Сирия, , 22:09 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил 5 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, патрулирование прошло по намеченным маршрутам и без внештатных ситуаций.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны проводится для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы с Турцией согласно российско-турецкого меморандума от 22 октября.

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