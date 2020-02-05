Москва, , 22:36 — REGNUM Ситуация вокруг борьбы с шипованными шинами очень неоднозначна, потому что никто не может сказать, а кто от этого выиграет. Автор инициативы, связанной с ограничением использования шипованных покрышек, так же неизвестен, отметил депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

«Владельцы нешипованных шин особых претензий не имеют. Дорожники понимают, что у нас перепады температуры наносят асфальту больший вред, чем шипы на шинах. Медики признают, что количество канцерогенов, которое выделяется при разрушении асфальта, наносит меньший вред, чем остальные факторы. В чьих интересах идет борьба с шипованными шинами?

Если брать Москву, то, действительно, тут можно и на резине, которая называется «липучка» спокойно зиму прокататься. Но ведь Россия, это не только Москва. Там, где бывает снег, шипы жизненно необходимы. Потому что «липучки» работают на асфальте, и на льду. Но когда на слой льда ложится снег, «липучки» уже не работают. Машина идёт в занос, и аварийность нешипованных автомобилей гораздо выше, чем шипованных.

Все мои знакомые, которые «переобували» машины под влиянием рекламы «липучек» уверяли, что жили с чувством страха, когда выпадал снег. В России число пасмурных дней зимой может достигать 80%. За пределами больших городов шипованные шины эффективны. Я считаю, не надо ломать то, что работает», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, на профильном Круглом столе в Госдуме депутаты вновь вернулись к обсуждению предложений об ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введении штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». Все эти предложения в очередной раз были поддержаны специалистами по дорожному строительству.

При этом в ноябре 2019 года в Госдуме обсуждался абсолютный запрет использования шипованной резины, которая портит дорожное покрытие. Тогда с этой инициативой выступили в ГК «Автодор». Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») тогда заявил о намерении направить в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) письмо с просьбой изучить влияние шипованной резины на состояние дорог в России. Он добавил, что необходимо раз и навсегда поставить точку в вопросе использования на дорогах России или шипов, или «липучек».