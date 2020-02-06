6 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Когда речь идёт о тех манипуляциях фактами и трактовками, которые по теме истории Второй мировой войны сегодня осуществляет Запад, определения «фальсификация», на мой взгляд, недостаточно. Фальсификация, в принципе, — адекватный термин, в том числе и в том смысле, что фальшь русскому человеку органически чужда.

Михаил Демурин, , 09:15 — REGNUM Когда речь идёт о тех манипуляциях фактами и трактовками, которые по теме истории Второй мировой войны сегодня осуществляет Запад, определения «фальсификация», на мой взгляд, недостаточно. Фальсификация, в принципе, — адекватный термин, в том числе и в том смысле, что фальшь русскому человеку органически чужда. Тем не менее я предлагаю говорить о подлоге. В слове «подлог» присутствует смысл не просто навязывания чего-то ложного, но осуществления таких действий с заведомо преступными целями. Эти цели в данном случае — скрыть прошлые преступления, обосновать готовящиеся.

Флаг СССР

Западу очень много есть, чего скрывать в вопросе о Второй мировой войне. Вот только некоторые темы:

как англосаксы создали коричневый проект и выпестовали Гитлера и нацизм на начальном этапе;

как они помогли Гитлеру прийти к власти и закрыли глаза на человеконенавистнические проявления его идеологии и практики;

как так называемые западные демократии решили использовать Третий рейх для ликвидации Советского Союза, мирового коммунистического проекта;

как с этой целью они были готовы пожертвовать и в итоге пожертвовали Гитлеру всё, что лежало на запад от Германии вплоть до границы с СССР;

как Мюнхенским сговором правительства Великобритании и Франции при согласии США помешали разумной части германского генералитета свергнуть Гитлера;

как после 22 июня 1941 года тянули с открытием второго фронта в Европе, имея целью максимально возможное ослабление СССР к концу войны;

как намеревались продиктовать СССР послевоенное мироустройство и для этого не гнушались ни попытками тайного сговора с гитлеровцами, ни вынашиванием планов нападения на Советский Союз…

Чемберлен (слева) и Гитлер на встрече в Бад-Годесберге. 23 сентября 1938

Это, понятно, далеко не полный перечень, но в нём, на мой взгляд, главное: Гитлер и гитлеризм не были органически чужды западному миру, это был пусть и ужасный отпрыск Запада, но всё же его отпрыск, логичный плод соединения власти крупного капитала с идеей расового (национального) превосходства, а идея эта, как известно, родилась в Британской империи.

Часть стран, которые в последние десятилетия присягнули на верность Западу, Советский Союз, как известно, пусть и не целиком, уберёг в 1939 году от перспективы стать добровольным союзником Третьего рейха. Это, прежде всего, Литва, Латвия, Эстония. Другой части — Болгарии, Венгрии, Румынии — он простил такое союзничество ради перспективы мирного устроения послевоенной Европы.

В самом Советском Союзе коллаборационисты были подвергнуты заслуженному наказанию, но не все. Здесь тоже сказалась установка на мир и межнациональное согласие, но уже внутри СССР. Это было правильное, если говорить о юридической, формальной стороне дела, решение, но в смысловом плане необнародование наиболее вопиющей правды о военных преступлениях литовских, латышских, эстонских, украинских и прочих пособников нацистов вышло нам боком. Эти люди не стали в советском обществе изгоями, как того заслуживали; они спокойно жили и вели подрывную работу против советского строя, создавали основы для будущего оправдания своей борьбы с ним. В результате те, кто принял активное участие в войне на уничтожение народов СССР, со временем превратились в так называемых борцов за свободу.

Итак, исторические корни нынешней кампании западного подлога во всем, что касается Второй мировой войны, в основном, понятны. Перейдём к его содержанию. Это подлог фактов, подлог в оценках, подлог мировоззренческий. Причём это настолько подлый и грязный подлог, что сегодня уже нас, наследников СССР, обвиняют в «переписывании» истории Второй мировой войны, хотя главный связанный с ней вопрос, вопрос об ответственности за развязывание войны, «переписывать» начали именно западные европейцы, по-реваншистски опровергая решения Нюрнбергского трибунала.

Историко-политический подлог в части, касающейся роли СССР во Второй мировой войне, является производным от установки доказать, казалось бы, недоказуемое, но то, что нам последние три десятилетия настойчиво доказывается извне и, к сожалению, изнутри: что советский проект был вреден и для нашей страны, и для всего мира. Здесь очернителям нашей Победы 1945 года очень помогли «перестройщики», те, кто, готовя разрушение нашей общей родины, в середине 1980-х годов начал кампанию по шельмованию Великой Отечественной войны и участия Советского Союза во Второй мировой войне, их причин, хода, целей. Мы хорошо помним те попытки обвинить советское руководство и лично Сталина в некоем «сговоре» с Гитлером, свалить исключительно на него особую тяжесть первых полутора лет войны, приписать ему военно-стратегическую бездарность и одновременно волюнтаризм, переложить на него ответственность за раскол послевоенной Европы, который, на самом деле, осуществили США и Великобритания.

Советская штурмовая группа со знаменем движется к рейхстагу. 1945

И сегодня западным авторам антисоветских и антироссийских интерпретаций событий и смысла Второй мировой войны, её причин и последствий активно помогает наш «внутренний Запад». Немало у нас противников советского проекта, антикоммунистов, которые на словах выступают защитниками правды о Великой Отечественной войне, но достаточно 9 мая бросить взгляд на задрапированный Мавзолей Владимира Ильича Ленина, и искренность их побудительных мотивов сразу оказывается под сомнением. Западом, в том числе и нашим внутренним Западом, движет страх, что идеи справедливого переустройства жизни на планете, воплотившиеся во внешней и внутренней политике СССР 1930-х — 1960-х годов, обретут новую жизнь. Ради того, чтобы не допустить этого, они готовы идти на всё — даже на самые позорные и преступные деяния.

Что же мы должны делать по большому счёту, защищая правду и память о великом подвиге советского человека во Второй мировой войне, о политическом, экономическом, военном, культурном, наконец, в широком смысле этого слова, триумфе советского стоя? Мы должны сами хранить и уважать память о Советском Союзе, о советском народе, о героях коммунистах и беспартийных, о Красной Армии, о самозабвенно трудившихся в тылу отцах, матерях, дедах и прадедах! Мы обязаны обеспечить правильное преподавание истории в школах. Мы должны дополнить у молодёжи знание и понимание исторических фактов знанием ключевых произведений русской литературы советского периода о Великой Отечественной войне. Мы не должны давать нашим доморощенным перерожденцам и вырожденцам порочить нашу историю прежде всего в своей собственной стране — это самое главное.

Нам, детям фронтовиков, было абсолютно безразлично, что думают об их подвиге в Западной Европе или США. И уж точно это было безразлично им, фронтовикам: они сделали своё дело и были справедливо уверены в его праведности. Принести им боль, разгневать могло только пренебрежение к их военным делам у нас в стране и в социалистическом содружестве — там, где остались могилы их товарищей, братьев по оружию. Как много изменилось с тех пор! Ту силу памяти в нас попытались искоренить, но сейчас она возвращается. Возвращается, надо сказать, с трудом, ибо того государства, которое обеспечило послевоенный мир и при котором даже если кто-то и смел пискнуть против нашей победы, это ничего не значило, уже нет.

Сегодня самые ничтожные с исторической точки зрения писки нас задевают, а на Западе, судя по всему, твёрдо уверены, что подобной исторической ложью могут нанести нам ущерб. Над этим надо задуматься, надо ответить на вопрос, почему они так считают, в чём видят сегодняшнюю нашу слабину. Не желание ли руководства нашей страны неизменно превращать наш святой день 9 мая в помпезные международные мероприятия — одна из причин этого? Зачем их всех к нам приглашают? Какое нам дело до того, будет тот или иной иностранный руководитель в Москве на нашем Дне Победы или не будет?

Защищая правду о Великой Отечественной войне и участии Советского Союза во Второй мировой войне, мы защищаем не абстрактную научно-историческую истину, но — главное для нас, сокровенное, святое: правду о своём народе. Соответственно, последовательное противодействие подлогу — это инструмент нашей новой цивилизационной, культурно-исторической, мировоззренческой сборки. Будем последовательны в этом, никакие европейские фальсификаторы нам не страшны!

Статья подготовлена на основе выступления на круглом столе «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».