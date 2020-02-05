Ташкент, , 21:56 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 февраля провел совещание, посвященное приоритетным задачам по реформированию системы внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе совещания отмечалось, что во многих странах существует предварительное декларирование товаров, таможенные органы получают информацию о грузе до его прибытия на границу.

Было отмечено, что в Узбекистане в прошлом году из 416 тысяч деклараций лишь 344 были оформлены до прибытия груза.

«Предварительное уведомление о карго было осуществлено в 98 процентах случаях перевозки автомобильным транспортом и вовсе отсутствует при перевозке железнодорожным транспортом», говорилось на совещании.

В этой связи, президентом поручено наладить систему, при которой контроль осуществляется не на границе, а до прибытия груза к границе.

Службам таможенного, ветеринарного контроля, по карантину, санитарному надзору, стандартизации и экологии указано на необходимость изменить методы работы, видеть свою главную задачу в поддержке экспорта.

Мирзиёев подчеркнул, что сохраняющаяся долгие годы бессистемность во внешней торговле ставит позицию страны в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка по направлению «Трансграничная торговля» на 152-место среди 190 государств.

«Президент отметил необходимость искоренения коррупции и незаконного оборота товаров посредством минимизации человеческого фактора через внедрение цифровых технологий», подчеркивает пресс-служба.

Он указал, что движение импортируемой продукции от границы до конечного потребителя должно контролироваться таможенными и налоговыми органами через единую электронную систему.

«Ответственным лицам поручено полностью оцифровать процесс выдачи разрешений и заключений лабораторной проверки, внедрить автоматизированную систему риск-анализа», отмечает пресс-служба.