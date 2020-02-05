Ташкент, , 21:54 — REGNUM Государственным органам Узбекистана предписано строго исполнять трудовое законодательство и соблюдать трудовые права работников, говорится в распоряжении правительства Узбекистана, которое уже направлено в госструктуры.

«Согласно документам, госорганом поручено строго следовать статьям Трудового кодекса: 129 (выходные дни), 130 (ограничение привлечения к работе в выходные дни), 157 (оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни), 220 (дополнительные меры по охране труда инвалидов), 228 (ограничение труда женщин на ночных, сверхурочных работах, работах в выходные дни и направления их в командировку) и 245 (запрещение привлечения лиц моложе 18 лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни)», сообщает Газета.уз.

В распоряжении отмечается, что «соблюдение трудового законодательства создаст условия для полноценного отдыха сотрудников, прекратит практику задерживания их после окончания рабочего дня (18:00), привлечения без законных оснований к работе в выходные дни (субботу и воскресенье), повысит производительность труда и снизит расходы на материальное обеспечение (электричество, газ, поддержка оргтехники и т. д.)».

Сотрудникам во время отдыха рекомендовано восстановиться физически и психологически и уделять внимание воспитанию детей в кругу семьи.

Работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не ниже, чем в двойном размере, либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха (отгула) по желанию работника.

«При нарушении законодательства путем безосновательного привлечения сотрудника дополнительные выплаты по зарплате и другие расходы должны покрываться за счет виновного руководителя», говорится в документе.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, данное распоряжение на практике мало чего означает, так как направлено в госорганы не сегодня, однако на сегодняшний день сотрудники министерств и ведомства, других госструктур продолжают оставаться на работе после 18.00 и вплоть до 23,24 часов и позже.