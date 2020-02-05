Идлиб, Сирия, , 21:52 — REGNUM Передовые подразделения сирийской армии вошли в город Саракиб, оставленный боевиками без боя, сообщают 5 февраля неофициальные интернет-ресурсы со ссылкой на источники в месте событий.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, Саракиб является одной из главных целей военной операции сирийской армии в зоне «Идлиб», так как остаётся единственным неподконтрольным крупным населённым пунктом на автотрассе М5, соединяющей Дамаск и Алеппо, а также являющемся перекрёстком трассы М5 и автодороги М4, соединяющей Латакию и Алеппо.

По последним заявлениям сирийских военных, город Саракиб к 5 февраля был окружен ими с трёх сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция требует немедленного прекращения наступления сирийской армии на территории сирийской провинции Идлиб. Большая часть боевиков входит в джихадистские группировки, которым неофициально покровительствует Анкара.

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