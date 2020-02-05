Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Россия и Китай через такие страны, как Куба, мешают США осуществлять свою политику в Латинской Америке, сообщил 5 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он пояснил, что Вашингтон сейчас проводит в Латинской Америке что-то вроде «доктрины Монро». То есть Вашингтон демонстрирует другим странам, которые находятся не в Америке, что Соединённые Штаты — лидер американской части света.

О'Брайен «Мы считаем, что разделяем принципы и ценности с нашими соседями, а эти игроки, находящиеся вне континента, такие как Россия и Китай, в том числе через поддерживаемые ими страны, такие как Куба и другие, подрывают эти ценности и принципы».

Напомним, «доктрина Монро» является обоснованием тезиса «Америка для американцев». Её автор — Джон Куинси Адамс, госсекретарь пятого президента США Джеймса Монро.

США, руководствуясь этим принципом (доктрина датирована 1823 годом), добивались, чтобы Америка стала закрытым для европейских стран континентом.

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