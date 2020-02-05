Вашингтон, 5 февраля 2020, 21:47 — REGNUM Россия и Китай через такие страны, как Куба, мешают США осуществлять свою политику в Латинской Америке, сообщил 5 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Он пояснил, что Вашингтон сейчас проводит в Латинской Америке что-то вроде «доктрины Монро». То есть Вашингтон демонстрирует другим странам, которые находятся не в Америке, что Соединённые Штаты — лидер американской части света.
Напомним, «доктрина Монро» является обоснованием тезиса «Америка для американцев». Её автор — Джон Куинси Адамс, госсекретарь пятого президента США Джеймса Монро.
США, руководствуясь этим принципом (доктрина датирована 1823 годом), добивались, чтобы Америка стала закрытым для европейских стран континентом.
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