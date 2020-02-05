Скопье, , 22:35 — REGNUM 5 февраля парламентская группа ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) выступила с инициативой о роспуске парламента 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представитель ВМРО Никола Мицевски заявил, что его партия намерена не допустить оттягивания выборов.

«Сегодня мы представляем парламенту инициативу о роспуске парламента 12 апреля. Мы сделали это после заявлений Зорана Заева (бывший премьер-министр Северной Македонии) о том, что в связи с тем, что закон о государственной прокуратуре не был принят, роспуск парламента может быть отложен. <…> Мы приглашаем другие партии поддержать нашу инициативу».

Напомним, после того, как Северной Македонии и Албании было отказано в начале переговоров о вступлении в ЕС, по инициативе президента Стево Пендаровски руководством страны было принято решение о проведении досрочных выборов и уходе в отставку.

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