Вашингтон, 5 февраля 2020, 21:21 — REGNUM Внешняя политика России до сих пор является вызовом для США, сообщил журналистам 5 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен в своём публичном выступлении 5 февраля изрядное время уделил России. Так, он заявил, что Вашингтон намерен наладить отношения с Москвой, но, «если нужно», будет противостоять ей.
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