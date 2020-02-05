Вашингтон, , 21:10 — REGNUM В Вашингтоне не исключают введения санкций в отношении российской компании «Роснефть» в рамках ограничительных мер против властей Венесуэлы. Об этом заявил 5 февраля высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинге для журналистов, посвящённого визиту лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

«Рассматриваются все варианты, когда речь идёт об оказании давления — будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Николаса Мадуро, или других», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп примет находящегося в Вашингтоне Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы.

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