Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM В Свердловской области могут не успеть подготовиться к голосованию по поправкам в Основной закон России. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил изданию политтехнолог Алексей Швайгерт, обеспечить нужную явку властям будет нелегко.

«Одно дело — идти голосовать за личность, за президента Путина. И совсем другое — за поправки, про которые люди мало что знают», — считает эксперт.

Для вице-губернатора Сергея Бидонько организация голосования станет «первым большим испытанием», добавил Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом. Такой вариант автоматически легитимирует дальнейшее решение главы государства, считают эксперты.

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