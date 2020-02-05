Чебоксары, , 21:21 — REGNUM Ситуация с резким ростом цен на медицинские маски и их дефицитом показала, что мы в России к глобальной беде не готовы. Однако не стоит возлагать всю ответственность за ситуацию только на владельцев аптек, надо привлекать и тех, кто «недосмотрел», считает член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер отделения партии «Патриоты России» в Чувашии Владислав Солдатов.

«То, что будет спрос на маски и лекарства, было предсказуемо. Вот уже целый месяц весь мир говорит об эпидемии, что она затрагивает всё больше и больше территорий, что надо быть готовыми ко всему. И тут, как всегда, «пришла беда — отворяй ворота». Оказывается, мы не готовы. То, что «бизнесмены» обязательно воспользуются ситуацией — не в новинку. Уже проходили. Только вот уроков, как всегда, от этого не сделали и снова пытаемся бить по «хвостам» тех, кто на этом извлекает свою выгоду. Решение путем только наказаний ни к чему хорошему не приведет. Тут должно было сработать «спрос порождает предложение». Не сработало. Перекладывать всю вину на «торгашей», считаю, неправильно. Надо привлекать и тех, кто это «недосмотрел», — заявил ИА REGNUM Солдатов.

При этом общественник выразил сомнение в возможности закрытия аптек на одном лишь основании, что цены на маски были завышены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на доступности лекарственных препаратов для населения это не отразится. Он считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Глава государства призвал находить подобные недобросовестные аптеки, после чего принимать «по каждой организации» соответствующие решения, «чтобы неповадно было в следующий раз».