Аргаяш, Челябинская область, 5 февраля 2020, 20:58 — REGNUM Глава Аргаяшского района Челябинской области Исрафиль Валишин покинул свой пост. Его отставку приняли члены районного Собрания депутатов, сообщает пресс-служба мэрии.
Причиной отставки названо ухудшение здоровья. Врио главы назначен его зам. по экономическому развитию Игорь Ишимов.
Как сообщало ИА REGNUM, Валишин был осуждён Аргаяшским райсудом. Его признали виновным в превышении полномочий и назначили условный срок.
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