Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Демарш, который устроила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в Конгрессе во время выступления президента США, войдёт в историю как позор, заявил 5 февраля американский вице-президент Майкл Пенс в интервью Fox News.

Комментируя выходку Пелоси, которая на заседании Конгресса демонстративно разорвала свой экземпляр текста выступления Трампа, политик сказал, что это было проявлением дурного тона и неуважения.

Пенс «Но то, что она встала и разорвала текст речи, бесчестит всю церемонию, и я думаю, что это было унижение достоинства совместного заседания обеих палат Конгресса и именно так это и останется в памяти».

Напомним, 4 февраля Трамп в Конгрессе зачитывал ежегодное обращение «О положении страны». Копия этого документа была передана Пелоси, которая, очевидно, обидевшись на то, что Трамп не пожал её руку, разорвала документ, как только президент закончил своё выступление.

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