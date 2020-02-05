Москва, 5 февраля 2020, 20:11 — REGNUM Сотрудничать с российскими властями в интересах обеих стран готов посол США в РФ Джон Салливан, сообщили 5 февраля в пресс-службе американского посольства.
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве на церемонии вручения верительных грамот он заявил:
Напомним, Салливан приступил к своим обязанностям посла США в РФ в январе 2020 года, сменив на этом посту Джона Хантсмана. 5 февраля в Кремле состоялась его встреча с Путиным.
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