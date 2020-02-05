Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Россия должна выполнить свои обязательства перед участниками «нормандских переговоров», сообщил журналистам 5 февраля помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Оценивая переговоры «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 г., представитель Штатов, которые не имеют к этому вопросу никакого отношения, заявил об «определённом прогрессе», достигнутом сторонами.

Эммануэлю] Макрону и другим в рамках «нормандского процесса». О'Брайен «И мы хотели бы, чтобы этот прогресс развивался, чтобы россияне придерживалась обязательств, которые они дали как в Минске, так и [французскому] президенту [и другим в рамках «нормандского процесса».

Напомним, О'Брайен в своём выступлении также заявил, что Соединённые Штаты намерены выстраивать диалог с Россией, но что налаживание этих отношений не должно вредить Украине как американскому партнёру.

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