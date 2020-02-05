Владимир, , 19:55 — REGNUM Во Владимирской области полномочия четырёх депутатов были досрочно прекращены из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции и общих принципах организации местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Депутаты не представили сведения о доходах и имуществе в установленный срок. Органы прокуратуры обязали местные советы рассмотреть вопросы о лишении полномочий, однако в Александровском и Петушинском районах требования не были выполнены, и увольнения депутатов пришлось добиваться через суд.

Лишённых мандатов депутатов вносят в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия на портале «Госслужба». Фигурантам этого списка запрещается в течение пяти лет замещать посты на государственной или муниципальной службе.

В реестр уже включены депутат Совета народных депутатов Краснопламенского района Александр Белов, депутат совета муниципального образования Ковардицкое Муромского района Жанна Стогова и депутат совета Александровского района Игорь Шингирей. Четвёртое имя должно появиться в списке в ближайшее время.