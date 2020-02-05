Рим, , 19:41 — REGNUM 75% граждан Италии полагают, что действующее правительство страны неустойчиво, передаёт Termometro Politico в среду, 5 февраля, со ссылкой на опрос SWG.

45% респондентов полагают, что правительство «не слишком устойчиво», 30% — что оно совершенно неустойчиво. Обратной позиции придерживаются 19% граждан.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами и популистами без проведения выборов в сентябре 2019 года. Совокупный рейтинг правящих партий более чем на 10% ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.