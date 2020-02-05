Киев, , 19:36 — REGNUM Украине не готова к «возвращению» Крыма, даже если Россия отдаст полуостров сама, заявил 5 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич агентству «Укринформ».

По его словам, дело в степени организации работы органов украинской государственной власти в Крыму.

«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», — цитирует его слова агентство «Укринформ».

Кориневич заявил, что сейчас в стране отсутствует понимание о разделении функций центральной и местной власти, а также нет единой стратегии реинтеграции полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в ходе визита на Украину госсекретарь США Майк Помпео посоветовал Киеву «забыть» о вопросе Крыма, так как Россия не является страной, у которой что-то можно забрать.

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