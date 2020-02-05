Москва, , 19:27 — REGNUM Куба является для России приоритетным партнёром в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил 5 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Prensa Latina.

Комментируя 60-летие восстановления дипломатических отношений России и Кубы, российский дипломат отметил, что это «солидная дата».

Лавров «Сегодня Куба — приоритетный партнёр России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна».

Он отметил, что российско-кубинские отношения развиваются «на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов». По словам Лаврова, очень показательным является визит в Россию на 75-летие Победы кубинского президента Мигеля Диас-Канеля.

Лавров «Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз».

Напомним, дипломатические отношения России и Кубы были восстановлены после кубинской революции 1959 года. Во время холодной войны Гавана стала главным союзником СССР в западном полушарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 5 февраля заявил, что Москва осуждает экономическую блокаду Кубы Вашингтоном.

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