Москва, , 19:25 — REGNUM Новый посол США в России Джон Салливан выразил готовность сотрудничать с российским руководством по глобальным вопросам, представляющим интерес для обеих стран. Соответствующее заявление он сделал 5 февраля на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп поручил ему «приложить все усилия для улучшения отношений между двумя странами и расширения каналов связи».

«У народов наших двух стран много общего, и я полон решимости работать с российским правительством по глобальным стратегическим вопросам, представляющим интерес для наших стран», — приводит слова Салливана пресс-служба посольства США.

Американский посол также отметил, что «всегда высоко ценил богатую историю и культуру России», и с нетерпением ждёт возможности посетить российские города, в том числе Екатеринбург и Владивосток, где находятся генеральные консульства Соединённых Штатов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин принимая верительную грамоту от Джона Салливана заявил, что в основе российско-американских отношений должны лежать принципы равенства и невмешательства в дела друг друга, и подчеркнул, что взаимодействие России и США во многом влияет на обстановку в мире.

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