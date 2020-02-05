Киев, , 19:23 — REGNUM В расследовании дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на сегодняшний день нет результатов, заявил генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

Такое заявление Рябошапка сделал сегодня, 5 февраля, на заседании правоохранительного комитета украинского парламента.

Генеральный прокурор подчеркнул, что расследованием резонансного преступления занимается СБУ.

Он высказал мнение, что в течение «недели-двух» силовики получат некий результат, о котором будет сообщено общественности.

ИА REGNUM напоминает, что поручение расследовать историю с «прослушкой» Гончарука за две недели президент Зеленский озвучил 17 января. Тогда он отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. 31 января эксперты уже отмечали, что две недели истекли, и задавались вопросом, где же результаты.

Сам Зеленский подчеркивал, что прослушка премьера является угрозой национальной безопасности Украины.