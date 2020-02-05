Пекин, , 19:19 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что те меры. которые власти Китая предприняли по профилактике и контролю за распространением коронавируса, уже дают положительные результаты. Об этом Си Цзиньпин заявил сегодня, 5 февраля, на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

«В настоящий момент китайское правительство и китайский народ делают все возможное для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с главой правительства Камбоджи.

Председатель КНР отдельно подчеркнул роль Коммунистической партии Китая в борьбе с коронавирусом.

«Компартия Китая и наше правительство со всей ответственностью по отношению к своему народу и международному сообществу предприняли самые строгие и всесторонние меры профилактики и контроля», — сказал он.

Си Цзиньпин уверен, что предпринятые меры уже начали давать положительный результат. Оифициальный Пекин уверен — коронавирус будет побежден и распространение болезни будет остановлено, сказал председатель КНР.

Напомним, что на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 24 434 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Состояние 3219 человек оценивается как тяжелое. Погибли 493 человека. 1019 смогли выздороветь. 23 260 находятся под подозрением.