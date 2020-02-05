Москва, , 18:54 — REGNUM Порядок обращения в Конституционный суд, в именно схема исчерпания других методов судебных споров, будут прописаны в специальном законе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Речь идёт об изменениях президентского законопроекта о поправке Конституции ко второму чтению. Профильный комитет Госдумы ранее уже рекомендовал принять поправку, которая устанавливает, что жаловаться в Конституционный суд можно будет только после исчерпания всех других средств.

«Схема исчерпания — это первая инстанция, апелляция и кассация. И всё… Этому обязательно надо будет посвятить целую статью в федеральном конституционном законе о Конституционном суде», — отметил Крашенинников.

По его словам, такой порядок установлен и в международных судебных инстанциях, в том числе и в Европейском суде по правам человека.