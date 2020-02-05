Москва, , 18:45 — REGNUM Полномочия Совета Федерации в части назначения генерального прокурора и его заместителей в новом тексте Конституции будут изменены. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

В частности, предлагается переложить функции назначения генерального прокурора на президента РФ, а Совет Федерации будет консультироваться с ним по этому вопросу. Соответствующие поправки ко второму чтению президентского законопроекта о поправках Конституции профильный комитет уже рекомендовал принять.

«Компетенции меняются у Совета Федерации… Генеральный прокурор назначается президентом после консультаций с Советом Федерации, заместители и субъектовые прокуроры точно так же. В этой части да, сокращаются полномочия» , — заявил Крашенинников.

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