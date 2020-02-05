Москва, , 18:44 — REGNUM Предложения об объединении ряда регионов России являются «провокационными». Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть», — сказал Хуснуллин.

Он призвал регионы искать способы взаимодействия. В качестве примера Хуснуллин привёл пример Москвы и Подмосковья, которые много лет тесно взаимодействовали друг с другом.

При этом вице-премьер признал, что отдельные агломерации наподобие Санкт-Петербурга и Ленинградской области нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, поскольку они должны работать в агломерационном режиме по ряду вопросов.