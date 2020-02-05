Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Портал социологических исследований Statista подвёл итоги исследования рейтингов экс-президента США Барака Обамы и нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа за первые три года президентства. Соответствующая статистика опубликована со ссылкой на Gallup.

Так, отмечается, что в начале президентского срока рейтинг Барака Обамы составлял 67%, тогда как, по данным социологов, аналогичные показатели Трампа составляли 45%.

Вместе с тем, согласно полученным данным, к концу третьего года президентства рейтинг двух президентов сравнялся: и у Обамы, и у Трампа этот показатель составляет 45%.