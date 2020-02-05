Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Восточное побережье США перестало быть безопасным из-за растущей активности российских подводных лодок, заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

Об этом сообщает интернет-портал The Drive.

По словам Льюиса, в Атлантическом океане отмечается неуклонный рост активности субмарин ВМФ РФ, среди которых всё больше совершенных и бесшумных субмарин, которые способны избегать обнаружения техническими средствами.

«Новая реальность состоит в том, что выходящие в плавание моряки должны быть готовы сразу же после после выхода из Норфолка. Наши корабли больше не могут рассчитывать на безопасность гаваней на восточном побережье или беспрепятственное пересечение Атлантического океана», — сказал вице-адмирал Льюис.

Кроме того, он сообщил о росте числа «русских подлодок» в Атлантике и повышении их технического уровня. Они ещё более бесшумные, могут ещё дольше оставаться в автономном плавании и вооружаются ещё более смертоносным оружием.

При этом вице-адмирал Эндрю Льюис не представил никаких конкретных сведений ни о количестве субмарин ВМФ России, действующих в Атлантике, ни об их «новом смертоносном оружии».

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