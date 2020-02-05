Подгорица, , 18:34 — REGNUM Митрополит Черногорско-приморский СПЦ Амфилохий призвал управление полиции выполнять свои обязанности в соответствии с законом. Он заявил что односторонний вывод полиции с черногорских улиц по время акций протеста СПЦ представляет собой серьезную проблему в их организации.

Напомним, что несколькими часами ранее Управление полиции Черногории сообщило, что больше полицейские не будут присутствовать на протестных шествиях прихожан Сербской православной церкви и священников против принятия закона о свободе вероисповедания. Протестные шествия проходят каждые четверг и воскресенье.

Местные начальники полиции также довели до сведения церкви, что полицейского сопровождения на протестных крестных ходах не будет.

Митрополит Амфилохий сообщил, что он попросил о срочной встрече с главой управы полиции для обсуждения сложившейся ситуации. По его словам, церковь предложит полиции помощь в лице добровольцев для охраны порядка.

«Встреча была необходима, потому что большие и многолюдные шествия были запланированы на вечер четверга и воскресенья, поэтому односторонний вывод полиции с черногорских улиц является для нас серьезной организационной проблемой», — говорится в заявлении митрополии.

Напомним, что митрополит Черногорско-приморский СПЦ Амфилохий ответил согласием на предложение премьер-министра страны Душко Марковича обсудить спорные моменты недавно принятого закона о свободе вероисповедания. Протесты в стране тем временем только набирают силу.

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